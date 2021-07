TMW Radio - Galderisi: "Giroud? È un'alternativa di spessore"

Giuseppe Galderisi, ex calciatore rossonero e attuale allenatore, si è così espresso a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Niccolò Ceccarini e Dimitri Conti, su Giroud: "L'anno scorso, per concludere la mole di lavoro costruito, al Milan forse mancava un attaccante. Dovesse mancare Ibrahimovic, c'è un'alternativa di spessore. Io poi a 35 anni fisicamente mi sentivo ancora molto forte: a quaranta non so, ma a quell'età sei più maturo, ti muovi meglio, sei più completo anche come uomo. L'idea dell'allenatore è entrata nel Milan".