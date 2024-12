TMW RADIO - Garbo: "Milan? Mi sembra un vorrei ma non posso"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato ospite il giornalista Daniele Garbo.

Il primo pensiero di giornata a chi lo dedica?

"La storia dei fratelli esposito, in gol con l'Empoli e lo Spezia. Una storia senza precedenti che ci regala il nostro campionato".

Che ne pensa dell'Atalanta capolista?

"Fa paura, nove vittorie consecutive. E' una delle più in forma d'Europa, che nessuna vorrebbe incontrare. Ha la coppia migliore di attaccanti del campionato. E' conscia della propria forza, ha una panchina di qualità. A questo punto è una delle favorite per lo Scudetto".

E' un Napoli ridimensionato?

"In un campionato così equilibrato dire che è fuori è impossibile. Credo che abbia il problema del gol, che è lo stesso che ha la Juve lì davanti. Conte deve iniziare a farsi delle domande. ha rinunciato alla Coppa Italia e abbiamo visto come è finita anche in campionato. Deve cominciare a coinvolgere di più le seconde linee. Possibile che Simeone sia così peggio di questo Lukaku? Se il rendimento è questo rimarrà lì davanti ma sarà dura vincere il titolo".

Juve e la "pareggite": chi è il responsabile?

"Più Giuntoli che Motta, è stato sbagliato il mercato".

Il Milan va considerato fuori dai giochi?

"Si, da quello Scudetto e anche del campionato. Mi sembra un vorrei ma non posso, non sfrutta le sue possibilità. Lo tiro fuori dal discorso Scudetto. Ho la sensazione che ci sia sempre l'equivoco di un allenatore sospeso, che spara sull'arbitro e poi viene smentito dai suoi giocatori e dirigenti. C'è qualcosa che non va nella gestione dello spogliatoio".