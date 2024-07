TMW Radio - Garzya: "Al Milan hanno preso Morata, che è molto forte, ma non c'è niente di scontato"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è stato l'ex calciatore Luigi Garzya.

Il Milan riparte da Fonseca:

"E' una bella sfida, non sarà facile in uno dei club più titolati al mondo. Sostituire Pioli non è semplice. Da dire però che sarà una delle principali squadre che lotterà per lo Scudetto ce ne passa, ho i miei dubbi. Hanno preso Morata, che è molto forte, ma non c'è niente di scontato. Vedo l'Inter davanti e poi qualche gradino sotto le altre"

Roma, il mercato deve ancora decollare. L'obiettivo primario è Soulé ma molti tifosi non sono convinti:

"Come mai se uno è così forte perché la Juve lo ha messo sul mercato? Il dubbio viene. Certo, magari come caratteristiche non è congeniale a Motta, ma la Roma deve rinforzarsi in tutti i settori, anche l'attacco. A parte Dybala, gli altri sono stati messi sul mercato. Secondo me fa bene a prendere gli attaccanti, dove scarseggia. E poi fare un mercato all'altezza, altrimenti arriveremo più avanti a recriminare. E la Roma rimarrà sempre fuori dalla Champions".

Il nodo centravanti è importante:

"Una punta centrale serve e credo la prenderanno. Anche la Roma cercherà le occasioni, ma anche le big lo fanno. Ma lo fanno tutti da tempo. E' cambiato il mercato negli anni. Gli ultimi fuochi ci saranno alla fine di agosto".