TMW RADIO - Giordano: "Tonali lo vedo tra Dunga e Matthaus"

Bruno Giordano, intervenuto a TMW Radio, ha parlato del ruolo di Sandro Tonali al Milan: "Lui in mezzo con Bennacer? Non si può togliere Kessiè in questo momento. Tonali ha detto che ha giocato sia a due che a tre a centrocampo. Sa giocare a calcio, ha prestanza fisica, se si mette in testa di giocare nella metà campo, può fare più ruoli. Lo vedo tra Dunga e Matthäus".