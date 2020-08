TMW Radio - Graziani: "Thiago Silva al Milan? Credo che la Lazio sia la squadra più giusta per il brasiliano"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Francesco Graziani, durante il Maracanà. Queste le parole dell'ex calciatore di Torino e Roma:

Thiago Silva in quale club italiano lo vedresti bene?

“La Lazio potrebbe proporre qualcosa di interessante, mentre l’Atalanta non credo punti su questi giocatori. Il Milan sarebbe un ritorno in una terra dove già è stato e ora si ritrova una difesa giovane e nello stesso tempo abbastanza ben rodata. La Lazio però credo sia la squadra giusta per il brasiliano.”