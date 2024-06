TMW RADIO - Hummels-Roma, Impallomeni approva: "Sarebbe un innesto importante"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato di calciomercato soffermandosi in modo particolare sulla questione relativa al futuro di Mats Hummels, che per la seconda volta in carriera ha lasciato il Borussia Dortmund, ma questa volta "per sempre".

Il difensore tedesco potrebbe essere un nome allettante per le squadre alla ricerca di un rinforzo d'esperienza per la difesa, come ad esempio la Roma, alla quale si sarebbe addirittura proposto nelle scorse ore. Impallomeni non ha potuto che approvare questo tipo di operazione per la formazione giallorossa, dicendo che: "Sarebbe un innesto importante, sarei convinto da questa operazione".

Stando poi a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, gli agenti di Hummels avrebbero proposto il loro assistito anche al Milan, che avrebbe però immediatamente declinato questa possibilità dicendosi non interessato a un'operazione di mercato di questo genere.