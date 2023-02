TMW Radio - Il procuratore Bergossi: "Milan e Napoli hanno tracciato la strada sui rinnovi"

MilanNews.it

L’ex calciatore ed ora procuratore Alberto Bergossi è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare diversi temi legati al calciomercato di Serie A.

Visti gli sviluppi del mercato, ai club conviene muoversi in anticipo sui rinnovi dei calciatori?

“Ormai il mondo è cambiato e non ci sono più le bandiere di una volta, ma credo che il Milan e il Napoli abbiano tracciato la via sul saper trovare alternative valide anche a calciatori importanti. Dovranno fare così anche gli altri club nel pescare sostituti all’altezza”.