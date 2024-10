TMW Radio - Impallomeni: "A Leao serve un allenatore che gli indichi la strada per sfruttare meglio le sue capacità e diventare più costante"

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, Leao in cerca di fiducia e arriva la fascia da capitano:

"E' un giocatore formidabile, quando ha spazi in campo è immarcabile, sennò fatica a livello mentale nel trovare spazi. Sembra uno fantasioso ma non lo è. Ha grande velocità, la utilizza male quando ha davanti difese schierate. Serve un allenatore che gli indichi la strada per sfruttare meglio le sue capacità e diventare più costante.

E' istintivo, ma non puoi essere primitivo così nelle giocate. E' spaventoso fisicamente, ma deve lavorare sulle sue qualità. In questi anni ha campato di rendita per le sue qualità, ma non è migliorato nello sviluppo del gioco nel corso dei 90 minuti".