TMW RADIO - Impallomeni: "Al Milan c'è un casino totale. Fonseca via se perde contro l'Udinese"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Un pensiero sull'esordio di Maldini?

"La dinastia continua, mi piace come gioca al calcio ma calma. E' un ottimo calciatore ma non credo abbia le stimmate del campione".

Fonseca di nuovo in discussione in caso di mancata vittoria con l'Udinese?

"C'è un casino totale al Milan. Se il Milan perde con l'Udinese, per me Fonseca andrà a casa. E' finita. Quello che è successo a Firenze è di una gravità inaudita, è autogestione. Non si torna più indietro, una società seria doveva fare una scelta netta".