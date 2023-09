TMW Radio - Impallomeni: "Contro il Milan la Lazio troverà spazi non trovati contro il Torino"

A commentare il turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Stefano Impallomeni, calciatore e giornalista

Tra Pioli e Sarri chi può fare la differenza in Milan-Lazio?

"La Lazio sotto pressione ha vinto a Napoli. La vittoria col Torino è servita a togliere pressione e contro il Milan troverà quegli spazi non trovati con i granata. Può essere una partita in cui può trovare degli spazi per creare qualcosa d'importante. Fondamentale sarà Felipe Anderson. Se si accende, la Lazio non perde, ma se non va non gira la squadra".