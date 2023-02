TMW RADIO - Impallomeni: "Derby? Per il Milan è l'occasione di risorgere"

MilanNews.it

Ospiti: Impallomeni:" Lazio deludente, reazione Juve. Galderisi:" La Juve si sta compattando. Lazio senza cattiveria. Certo:" La Lazio ha fatto il compitino. - Maracanà con Marco Piccari e Daniele Rocca

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato così il derby di Milano a TMW Radio, durante Maracanà: "Il Milan è in crisi totale e queste sono partite pericolose. Se l'Inter scende determinata e gioca sulle fragilità psicologiche del Milan può venirne a capo. Nel derby tutto può succedere però, per il Milan è l'occasione di risorgere e riscoprirsi competitiva e ti può far ripartire".