TMW RADIO - Impallomeni: "Donnarumma unico italiano alla corsa per il Pallone D'oro, ma il mio favorito è Rodri"

A parlare dei temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore. Queste le sue considerazioni riguardanti il tema "Pallone D'oro":

Pallone d'Oro, cosa dice?

"Faccio una menzione particolare per la giocatrice della Roma, Giugliano, la prima italiana nella storia ad essere nella lista. Per il resto fa notizia che non ci siano Messi e Ronaldo, è la prima volta che succede che non ci siano entrambi dopo anni di dominio. Non ci sono italiani, se non Donnarumma. Io credo che alla fine il mio favorito è Rodri, protagonista con la Spagna e col City".