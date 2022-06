TMW RADIO - Impallomeni: "Dybala al Milan? Sarebbe davvero clamoroso"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

l giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del momento delle due milanesi e non solo.

Torna in auge Dybala anche in chiave Milan:

"Sarebbe davvero clamoroso se succedesse questo. Sono curioso di vedere come andrà a finire. Adesso si scopre che ci potrebbe essere un ripensamento. Se fosse così, sarebbe ancora più clamoroso. L'Inter rimarrebbe competitiva, ma l'operazione affascinante del tridente pesante sembra svanire. Io ancora penso che Dybala vado all'Inter".

Se il Milan prendesse Dybala, sarebbe ancora la favorita?

"Sì, certamente. Sarebbe un colpo mediatico per il Milan ma al contrario per l'Inter, che lo aveva quasi annunciato e ha illuso i tifosi. Lautaro in uscita per fare spazio a Dybala? Per me si doveva aspettare l'uscita di Dzeko e Sanchez. Il Milan deve pensare a se stesso, a prescindere da come si muovono le altre. Il Milan, con una politica opposta a Inter e Juve, ha vinto sul campo in maniera intelligente, creando identità di gioco e facendo crescere giocatori medi. E' un esempio da emulare. Oggi il Milan ha già un'ossatura importante, con Dybala sarebbe un upgrade".