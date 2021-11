TMW RADIO - Impallomeni: "Il Milan è forte, la Fiorentina deve giocare con orgoglio"

L'ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Milan e non solo.

Se l'Inter ferma il Napoli, grande occasione per il Milan:

"A questa Fiorentina manca un po' di equilibrio. Credo che Italiano ci abbia impressionato e adesso a volte si è vista. Ha giocatori che ancora possono crescere. E' nel mezzo per ora, deve andare oltre qualcosa che ancora non conosce. Lo scorso anno ha deluso, quest'anno va bene ma è sempre su un crinale indefinito. Col Milan me la giocherei con orgoglio, per andare contro il pronostico".