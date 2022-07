MilanNews.it

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato così del mercato del Milan: "Sono sfumati diversi colpi, come Botman e Renato Sanches. E' rimasto De Ketelaere. Io non darei colpe alla dirigenza, il Milan è in leggero ritardo ma va avanti con la sua politica".