TMW Radio - Impallomeni: "Il Milan per me ragiona guardando ancora allo Scudetto. Gioca da prima della classe, con quella testa lì"

vedi letture

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Quale il primo commento?

"Belle prestazioni di Lazio, Milan e Roma in Europa, speriamo si continui così perché come ranking siamo messi bene. Si sta confermando questo trend del calcio italiano che va avanti da un po' di stagioni. Ho visto squadre che hanno giocato con personalità. Il Milan si sta ritrovando, la crisi è alle spalle".

La partita di Pioli è davvero sempre in bilico?

"Ho rivisto un Milan straripante, consapevole, ed è lì. Il Milan per me ragiona guardando ancora allo Scudetto, e fa bene a ragionare così. Gioca da prima della classe, con quella testa lì. Pioli sta mettendo in difficoltà la società, che sta pensando ad un altro profilo. Ci sono gli infortuni che hanno inciso e alcune sfide che andavano gestite diversamente. E sono tutte valutazioni da fare".