TMW Radio - Impallomeni: "Il mondo del calcio cosa può fare dopo che il sindaco ha detto no? È il calcio che subisce una certa decisione"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Caos Bologna-Milan, cosa fare?

"Ci vuole rispetto per le persone che hanno perso la vita sì, ma qui non è una questione di sensibilità ma di date, con un calendario compresso che non permette molti spazi. Il Bologna si è opposto, capisco le motivazioni, ma ci sono le polemiche anche che con le squalifiche di Theo Hernandez e Reijnders, che saltanon il big match successivo. Il mondo del calcio cosa può fare dopo che il sindaco ha detto no? Devono prenderne atto, è il calcio che subisce una certa decisione".