TMW RADIO - Impallomeni: "La gente vuole già mandare via Pioli? Diamoci una calmata"

vedi letture

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi del giorno.

Inter, sarà derby con la Juventus per lo Scudetto?

"Mi ha sorpreso Pioli nelle parole post-derby. Ci mancherebbe di chiedere scusa dopo il derby perso. Si era parlato di un test per l'Inter a centrocampo e lo ha superato a pieni voti. Ha depotenziato la mediana e l'attacco del Milan. In uscita li ha devastati".

Che ne pensa della visita a Milanello di Ibrahimovic?

"La gente già vuole via Pioli? Diamoci una calmata, non c'è equilibrio. Non ci vedo nulla di male andare a trovare i suoi ex compagni".