TMW RADIO - Impallomeni: "Maldini milanista fino al midollo, ma le tempistiche delle sue parole non convincono"

Impallomeni: "Maldini milanista fino al midollo, ma le tempistiche delle sue parole non convincono"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, il quale ha commentato così le parole di Paolo Maldini: "Più che sui contenuti parlo dell'opportunità. E' un'intervista che arriva dopo il ko in Champions. C'è un dato di fatto, Maldini è milanista fin nel midollo, è un grande professionista, se ha commesso errori, li ha fatti in buona fede. Al netto di quanto detto su Cardinale, credo che l'allontanamento sia dovuto ad altre cause. Credo sia un personaggio scomodo dentro un club e non è stato percepito come una risorsa. Ora vedremo le reazioni, ma l'aria che tira è evidente.

Pioli non ha parlato in conferenza stampa, ha fatto un ottimo dribbling, adesso si deve ripartire. Molti appoggiano Maldini, altri no, al Milan serve altro però in questo momento. E' una squadra in difficoltà. Maldini è una persona sincera, leale, ma mi interrogo sul momento in cui è stata fatta. Se mi licenzi in 15 minuti vuol dire che ci pensi da mesi a questo, sennò sarebbe una follia. Per me comunque non sarebbe mai dovuto andare via dal Milan, perché è un fuoriclasse".