TMW Radio - Impallomeni: "Non mi sembra che sia un grande salto da Pioli e Fonseca"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Cosa non sta andando nel Milan?

“Si sta portando dietro gli errori della scorsa stagione. Non mi sembra che sia un grande salto da Pioli e Fonseca. Si parlava di un calcio offensivo e spettacolare ma a me sembra più un calcio discontinuo che dipende dall’umore di Leao”.

Sul gesto di Leao dopo l’assist?

“Su Leao che zittisce tutti dopo un assist scolastico mi sembra davvero troppo. Questo ragazzi deve capire che deve fare la differenza. Si deve rendere conto che non è un giocatore medio e quindi deve regalare certe prestazioni. Per ora è deludente”.

Sulla gara della Roma di ieri e sulla situazione di Dybala?

“Dybala è un giocatore fatto di attimi. Non ti puoi aspettare che caratterialmente ti ribalta la squadra. Dybala è un lusso, uno straordinario lusso. Ieri lui tradisce le attese nel primo tempo ma torna prepotentemente nel secondo tempo. Per me non va analizzato il secondo tempo della Roma perché è dettato tutto da rabbia e voglia di rivalsa. Va analizzato il primo tempo e il fatto che la differenza andava fatta prima”.