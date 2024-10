TMW Radio - Impallomeni: "Quando il Milan vinse lo Scudetto, c'erano Giroud, Ibra, Kessié, Tonali, Kjaer, dei leader"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Milan, che farà Ibrahimovic ora?

"O mandi via Fonseca o continui con lui, non ci sono altre scelte. Il Milan ha la Zlatanite. Quando vinse lo Scudetto, c'erano Giroud, Ibra, Kessié, Tonali, Kjaer, dei leader. Al Milan manca una leadership, Theo e Leao hanno un atteggiamento ora alla Zlatan che non possono permettersi. Non si può imitare uno come Ibra. Il Milan si sta perdendo dietro la figura di Ibra ed ecco che succede il casino, si perdono i riferimenti. Theo e Leao non sono due leader, non sono dei punti di riferimento come quei personaggi. Ed è questo il problema che devono risolvere".