TMW Radio - Impallomeni: "Quello che ha raccontato Fonseca a fine partita lo ha fatto arrabbiare"

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Milan, Fonseca ha ancora in mano la squadra o si deve cambiare?

"Diciamo di sì in attesa di verifiche. Ma quello che ha raccontato Fonseca a fine partita lo ha fatto arrabbiare. E' tornato il Milan incerto e approssimativo, non so quanto possa tenere questa formula a quattro. E la Viola invece è una bella squadra, ricca di talento. Ieri ho visto Fonseca fuori di testa. Pulisic esce dicendo 'Why?', voglio vedere se lo faceva con Conte. Vuol dire che non c'è rispetto per l'allenatore. L'ha vinta la Fiorentina la partita perché ha avuto più spirito, ma pur non giocando bene ha avuto il Milan le palle più clamorose. Manca di equilibrio il Milan, l'effetto derby sembra svanito, le perplessità che avevo stanno riemergendo. Parlando degli arbitraggi, credo che il VAR lo utilizziamo in modo italiano. E' clamoroso che si diano rigori per mezzi pestoni o non vengono dati come quello alla Roma. Serve fare qualcosa d'importante, perchè a livello internazionale non vedo tutto questo disastro".