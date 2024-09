TMW Radio - Impallomeni: "Sarri e Allegri sono entrambi bravi nella fase difensiva, con Sarri che aggiunge qualcosa in più"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Inter, come l'ha vista in Champions?

"Ben solida, sa stare in campo. In vista derby per il Milan la situazione è critica. Se sta bene, come intensità, due gol te li fa".

Inter ora che ha l'obiettivo principale spostato verso l'Europa?

"E' una squadra che ha raggiunto una crescista sostanziale in Italia e in Europa. Gioca per vincere le partite, è consapevole della sua forza. Frattesi è il primo cambio migliore che c'è in Italia e in Europa. Barella ha giocato una partita totale, giocatore straordinario insostituibile. Così come Calhanoglu".

Milan, per il dopo Fonseca meglio Sarri o Allegri?

"Sono entrambi bravi nella fase difensiva, con Sarri che aggiunge qualcosa in più. Indipendentemente dal derby, per Fonseca dico che non è adatto caratterialmente a questo tipo di crisi. Ibra e Cardinale debbano fare una scelta obbligata. Anche se vince il derby, difficile che possa riprendersi. Quando una squadra prende gol così facilmente non la rimetti più a posto".