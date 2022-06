TMW Radio - Impallomeni su Ibra: "Da gennaio può essere il nuovo acquisto del Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato così a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, di Zlatan Ibrahimovic: "Se potrà essere ancora determinante nel Milan? Credo di sì. Lui ha ancora voglia, gli piacciono le sfide. I segni dell'età si fanno sentire ma in questo campionato e nel Milan può fare ancora bene. L'apporto di Ibra sarà ancora importante, magari meno da giocatore. Da gennaio in poi può essere il nuovo acquisto del Milan. Non vuole fare brutte figure. Sarà lui a decidere quando dire basta".