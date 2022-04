TMW RADIO - Impallomeni su Ibra: "Per me continuerà a giocare. Se si riprende bene si può ancora divertire in Serie A"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

A TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato così il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che a fine stagione deciderà se continuare a giocare o se ritirarsi dal calcio giocato: "Per me continuerà a giocare. Quest'anno è stato sfortunato, se riprende bene, si può ancora divertire in Serie A".