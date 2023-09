TMW RADIO - Impallomeni su Leao: "Deve essere più costante"

vedi letture

Braglia:" Pioli non può giustificare Leao." Orlando:" ADL deve chiedere a Garcia di far rivedere Kvara altrimenti via." Impallomeni:" Leao si deve prendere responsabilità." Brambati:" Se io sono compagno di Leao e fa un errore del genere lo prendo a pugni:" Maracanò con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

In merito alle parole di Stefano Pioli su Rafael Leao, a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, il quale ha spiegato: "Pioli dice che Leao sta lavorando per diventare un campione? Attendiamo. Lui lo allena tutti i giorni, squadre forte come il Milan devono avere giocatori che ti trascinano. Leao è il giovane prospetto che deve prendersi certe responsabilità, deve essere più costante".