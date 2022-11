TMW Radio - Impallomeni sul Milan: "Con una rosa dirotta sta compiendo un'impresa dietro l'altra"

MilanNews.it

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole sulle italiane in Champions League:

Milan, dopo nove anni torna agli ottavi di Champions...

"Nel primo tempo molto male, scorie dopo la sconfitta di Torino. C'è stata un po' di paura. Sta compiendo con una rosa dirotta un'impresa dietro l'altra. Ha poche scelte nei ruoli chiave ma va avanti. Giroud è stato fondamentale, poi nel secondo tempo è stata la giostra del gol. Davvero complimenti al Milan. La conferma di Pioli testimonia che il Milan è molto stabile".

Sono passate le squadre più coraggiose tra le italiane?

"Complimenti intanto al calcio italiano. Non mi aspettavo un Napoli col migliore attacco della Champions e così imperioso. Complimenti al Milan che aveva un girone che non era così semplice. L'Inter ha compiuto il vero capolavoro, nel momento peggiore della stagione è uscita dalla crisi e gli è servito per passare il turno di Champions e la sta aiutando in campionato. Ora ci sarà lo scontro verità con la Juventus, se vince si mette bene. Inzaghi ha avuto dei tentennamenti ma ha rivisto certi problemi e quindi gli vanno fatti i complimenti. E' stato aiutato dai calciatori, che hanno fatto quadrato e sono usciti dalla crisi. La Juve ha avuto tanti infortuni ma davanti non beccano palla gli attaccanti, c'è qualcosa che non va. In questo avvio di stagione sta deludendo davvero, ha un ottimo organico ma la stagione è nata male. Ci sono troppi infortuni e anche Allegri ha detto che qualcosa non va".