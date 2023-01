TMW Radio - Impallomeni sul Milan: "Se non va a mille è una squadra prevedibile"

MilanNews.it

Ascolta l'audio

Ospiti: Anotnio Paganin:" Con i giovani devi avere un'idea, difficile con Allegri." Marcello Chirico:" Nella Juve è in atto un ridimensionamento con Allegri non costruisci." Stefano Impallomeni:" Allegri può far bene anche con i giovani" Maracanà con Marco Piccari

A TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni, il quale ha commentato così il momento del Milan dopo il ko in Supercoppa:

Come valuta il ko del Milan?

"Non c'è stata partita. Bisogna attendere. L'Inter è la squadra più forte d'Italia negli ultimi tre anni ma raccoglie poco perché le manca continuità. E' specialista di coppa Inzaghi, ma come organico e gioco è la più solida. E' spuntato il Napoli quest'anno, lo scorso il Milan, deve avere tanti rimpianti perché è la più forte d'Italia. E' incredibile come non abbia vinto tre Scudetti di fila. Il Milan? Avevo visto crepe già con la Roma, credo ci sia una situazione preoccupante dal punto di vista mentale e fisico. Sotto sforzo non ha più la lucidità di prima. Preoccupa poi un altro aspetto: noto dalle mimiche che la presenza di Tatarusanu non dia fiducia. E poi mancano Theo e Leao, così diventa un Milan pre-lockdown".

Milan, responsabili sono Maldini e Massara per il mercato flop?

"Il Milan non è nè quello dello scorso anno nè quello di adesso. Hanno fatto uno sforzo immane lo scorso anno, un'impresa sportiva ma hanno tirato fino al massimo e stanno scoprendo che se non vanno a mille sono una squadra prevedibile".