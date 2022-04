TMW Radio - Incocciati: "Il Milan non molla mai la presa"

MilanNews.it

Beppe Incocciati, ex calciatore, si è così espresso a TMW Radio sul carattere del Milan: "Sicuramente sì, non molla mai la presa. Ma se analizziamo la partita con la Lazio, sa sfruttare gli errori altrui ed è importante. Però i loro risultati non sono mai legati al reparto offensivo. Se Giroud è capocannoniere a 9 reti, qualcosa vorrà dire. Finora è andata, ma nel rush finale serve lo stoccatore. L'Inter ne ha di più sicuramente".