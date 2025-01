TMW RADIO - Incocciati: "Il problema del Milan è realizzativo. Il male c'è ma non si trova nessuno che ha la cura migliore"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà', in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati ha parlato di Milan e del momento che si sta vivendo non solo a Milanello ma anche dalle parti di via Aldo Rossi:

"Lo scontro Conceicao-Calabria? E' una caduta di stile, di fronte a tutti. Non si può sempre andare d'accordo con tutti, ma ci sono momenti in cui si devono gestire le emozioni. Soprattutto gli allenatori. magari gli dai una sberla negli spogliatoi e finisce la storia, ma che ti metti a litigare davanti a tutti è una caduta di stile. Lo vedremo già contro l'Inter se effettivamente ci saranno elementi per ricominciare a pensare a una squadra quadrata. Ora mi sembra allo sbando. Poi Conceicao dice le stesse cose di Fonseca.

Il male c'è ma non si trova nessuno che ha la cura migliore. Giocare a San Siro quando non va bene ti mette pressione. E ti servono giocatori che sappiano trascinarti in certe situazioni. Vedo molti personalismi, non c'è uno spirito di squadra. E vedo un pubblico preoccupato, che non approva la squadra, perché gioca male. Quando succedono certe cose per me bisogna cambiare radicalmente e ripartire. Il problema del Milan è realizzativo, le partite si vincono con gli equilibri ma anche avendo numeri importanti lì davanti. Mancano i centravanti, gli esterni e i centrocampisti che ti danno gol".