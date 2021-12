TMW Radio - Incocciati: "Milan? Ibra unico nella classifica cannonieri"

Intervenuto a TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati ha commentato così dei numeri del Milan: "Credo che a prescindere dagli infortuni, è vero che i numeri parlano. Ibrahimovic è l'unico che compare in classifica cannonieri. In una squadra come il Milan che vuole rimanere lì in alto. Serve continuità nella fase realizzativa e nel Milan non c'è molto in questo senso".