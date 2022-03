TMW Radio - Jacobelli: "Credo che il Milan darà una dimostrazione di forza"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà di TMW Radio, soffermandosi anche sul derby di Coppa Italia in programma questa sera tra Milan e Inter: "Credo che il Milan darà una dimostrazione di forza. Il derby però smentisce ogni pronostico ed è bello anche per questo. Credo che il Milan sappia bene quanto conti una vittoria stasera, anche in chiave campionato".