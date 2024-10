TMW Radio - Jacobelli: "Evidente come Okafor e Chukwu siano più motivati di Leao"

Xavier Jacobelli

Che idea si sta facendo sulla questione Leao?

“Sono trascorse otto giornate di campionato e ha segnato un gol, mentre in Champions in tre partite è ancora a zero. È evidente come Okafor e Chukwueze siano ad ora più motivati del portoghese. Contro il Brugge nel primo tempo il ritmo era lento, mentre nella ripresa con i nuovi si è alzato notevolmente. La prospettiva di partire dalla panchina è tutt’altro che aleatoria più avanti, ora dipende da lui".