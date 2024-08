TMW Radio - Jacobelli: "Il Milan sta per chiudere Fofana dopo Emerson Royal, Pavlovic e Morata"

Nel corso di calciomercato e ritiri è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Cosa si aspetta dall’Atalanta contro il Real Madrid?

“Il pronostico pende indubbiamente dalla parte del Real di Ancelotti reduce dalla quindicesima Champions e un mercato con Mbappè ed Endrick. L’Atalanta parte sfavorita anche per le problematiche legate agli infortuni di Scamacca e Zaniolo, è una squadra che devo sciogliere il nodo Koopmeiners in un modo o nell’altro e lo farà dopo la sfida di Varsavia. L’Atalanta si è rinforzata sul mercato, ha preso giocatori importanti e in chiave campionato riproporrà quel gioco che l’ha portata a vincere l’Europa League. Retegui credo partirà titolare e il suo arrivo in meno di 72 ore dall’infortunio di Scamacca dimostra la solidità della società bergamasca. Il palcoscenico a disposizione di Retegui tra Supercoppa e Champions è importante, per questo penso abbia accettato al volo l’offerta dell’Atalanta. El Bilal Tourè piace in Bundesliga, fu pagato 31 milioni e si fece subito male, la sua assenza a Varsavia è legata alle voci di mercato”.

Quali squadre vede tra le prime quattro in zona Champions?

“In questo momento c’è solo una squadra che si stacca dalle altre ed è l’Inter. Dal secondo al quinto posto è difficile, il Milan sta per chiudere Fofana dopo Emerson Royal, Pavlovic e Morata. La Roma sta conducendo una campagna interessante che va seguita fino in fondo, sono curioso di capire se Dybala possa restare o partire. Il Napoli è molto interessante ma deve sciogliere il nodo Osimhen, Lukaku può arrivare lo stesso ma Conte sta già spingendo. L’Inter ha rinnovato Lautaro fino al 2029, la nuova proprietà è molto solida, ha rinnovato l’allenatore, ha resistito alle sirene di mercato e preso giocatori importanti. Rispetto alle altre la squadra campione in carica ha un grande vantaggio, segue un copione collaudato e si è rinforzata. Per gli altri posti bisogna aspettare la fine del mercato”.