TMW Radio - Jacobelli: "Il problema del Milan è uno scadimento di forma improvviso e imprevisto"

Durante l'appuntamento con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Che lezione ha dato Sarri al Milan?

“La Lazio ha dato un segnale molto importante perché ha fatto tre passi avanti nella corsa alla Champions. Il Napoli vola via e alle sue spalle ci sono cinque squadre in tre punti per tre posti Champions. Il Milan dal 2018 non infilava 5 partite consecutive senza vincere. Il problema in questo momento è uno scadimento di forma improvviso e imprevisto. La preoccupazione poi è per Tomori che ha problemi muscolari ma già a Riyad aveva segnato una condizione precaria. Una condizione che si può condividere con tutta la difesa. La Lazio, dall’altra parte, ha giocato la miglior partita sotto la gestione Sarri. Ora bisogna vedere se i biancocelesti riusciranno a dare continuità a quanto visto ieri”