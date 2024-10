TMW Radio - Jacobelli: "Il problema del rinvio di Bologna-Milan non è la sicurezza, ma il calendario super intasato"

Nel corso del consueto appuntamento con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Xavier Jacobelli ha parlato di Milan commentando la sconfitta di ieri contro il Napoli. Queste le sue parole:

Ti ha convinto la decisione di rinviare Bologna-Milan?

“Il problema non è la sicurezza, perché quando le autorità stabiliscono che non ci sono le condizioni di sicurezza è giusto rinviare una gara. Il vero problema è il calendario super intasato anche da competizioni come la Supercoppa d’Arabia, il modello deve essere il Community Shield inglese”.