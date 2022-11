TMW Radio - Jacobelli: "Inutile parlare di mercato rossonero negativo: situazione positiva in A e in Champions"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Xavier Jacobelli, intervenuto nella mattinata a TMW Radio, ha parlato del momento del Milan e se il mercato rossonero estivo possa essere già giudicato negativamente: "Il Milan è ultimo in classifica? Non si è qualificato agli ottavi di Champions? È inutile e improvvido parlare di un mercato del Milan negativo quando la situazione in classifica e in Europa è assolutamente positiva. Qui c'è una squadra fuori dalla norma che è il Napoli, semplicemente fantastico nella prima parte di stagione in Italia e in Europa. È chiaro che se il Milan a gennaio avrà delle occasioni le sfrutterà."