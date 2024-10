TMW Radio - Jacobelli: "Purtroppo in partite di questo livello se si concede un tempo a squadre del genere poi è difficile recuperare"

A TMW Radio è il momento de L'Editoriale. Ospite di oggi il direttore Xavier Jacobelli.

Il Milan ha perso a Leverkusen, reagendo però nella ripresa. Lo hai visto comunque in ripresa?

“Purtroppo in partite di questo livello se si concede un tempo a squadre del genere poi è difficile recuperare. Nel secondo tempo abbiamo visto un Milan totalmente diverso rispetto a quello timido ed impacciato del primo. Nella ripresa Theo ha anche preso una traversa e c’è stato un grave errore arbitrale. Il Milan avrebbe quantomeno meritato il pareggio ma ora è chiamato a vincere la prossima perché al momento ci sono zero punti in due partite”.

L’Inter invece ha trovato la vittoria contro una Stella Rossa forte non da Champions League.

“Intanto è significativo il rendimento di Taremi, mi è piaciuto anche il gesto di Lautaro di cedergli il rigore. Mi ricordo poi di come nelle scorse occasioni avessimo parlato delle critiche a Lautaro per i mancati gol; ci può stare accusare un periodo di non prolificità, ma poi torna a segnare in campionato e in Champions e conferma di essere uno dei migliori attaccanti mondiali”.

Che idea si è fatto dell’inchiesta sugli ultras degli ultimi giorni?

“È un’inchiesta provvidenziale, perché abbiamo bisogno di ripulire gli stadi da individui che con il calcio non dovrebbero centrare nulla. In queste prime giornate di campionato poi ci sono medie per la presenza di pubblico che non si registravano da ventisette anni. C’è necessità di garantire un ambiente liberato da chi delinque e se ne infischia di quanto accade sul terreno di gioco.

Lo sforzo ora dev’esser congiunto tra società e Stato. Abbiamo visto come in passato Juventus e Lazio si siano sforzate di sradicare queste dinamiche dagli stadi”.