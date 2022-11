TMW RADIO - Jacobelli sul Milan: "Pioli si è guadagnato la fiducia e la riconferma"

MilanNews.it

Ospite di TMW Radio, il direttore Xavier Jacobelli a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato del Milan: "L'ultima volta che il Milan ha giocato un ottavo era il 2014, quando venne sconfitto 4-1 dall'Atletico. In questi anni sono successe molte cose. Gli ultimi tre hanno dato una svolta. E' stata una qualificazione importante, figlia di quell'esclusione di tre anni fa dall'Europa League. Il risultato ottenuto non è frutto del caso. Ci sono stati tre cambi di società, ma tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un gioco di squadra perfetto, che vede coinvolti i dirigenti, Maldini e Massara ma anche Pioli con la squadra. Pioli si è guadagnato la fiducia e la riconferma".