TMW RADIO - Jacobelli: "Un giovane cresce commettendo degli errori, guardiamo il Milan come ha lavorato con Leao e Tonali"

MilanNews.it

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale su TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole sui giovani della Juventus: “Alcuni di questi ragazzi hanno dimostrato di essere molto più di una semplice promessa, a cominciare da Fagioli che ha realizzato un gol strepitoso a Lecce. Così come Miretti non è più una promessa, e verrà premiato lunedì con il premio “Italian Golden Boy”. Se hai dei giovani di talento li devi far giocare, Mourinho lo ha dimostrato anche con Volpato inserendolo in una partita complicata come quella di Verona. Questi ragazzi che hanno fame e che sanno cosa significa l’attaccamento alla maglia vanno fatti giocare, non possono entrare solo quando sei in emergenza per gli infortuni. Un giovane cresce commettendo degli errori, guardiamo il Milan come ha lavorato con Leao e Tonali. Pioli sta facendo lo stesso lavoro con De Ketelaere, ci vuole tempo per inserire questi ragazzi.”