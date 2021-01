TMW RADIO - Jeda: "Il Milan gioca con la sigaretta in bocca. Pioli è tra i migliori in Italia per carisma"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante del Cagliari e del Lecce Jeda ha parlato del Milan. Queste le sue parole:

Su Cagliari-Milan

“Le scelte vanno ponderate e i dirigenti devono essere bravi a scegliere l’allenatore adatto per la piazza in cui andrà a lavorare. Non vanno tolte però le responsabilità ai calciatori. Di Francesco è un allenatore molto bravo e capace, ma dopo la Roma sembra che sia successo qualcosa. Ieri invece ho visto un Milan giocare con la sigaretta in bocca. Calabria con Pioli è diventato un fenomeno, prima con lui era da mettersi le mani nei capelli. Ci si chiedeva perché fosse nel Milan”.

Genoa-Cagliari ultima spiaggia per Di Francesco?

“Sicuramente è un momento delicato. L’allenatore a un certo momento si deve adattare, il tecnico bravo è quello che tira fuori il meglio da quello che trova. Pioli ad esempio a livello di carisma è tra i migliori in Italia. Allegri era un maestro in questo”.