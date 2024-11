TMW Radio - Jeda non ha dubbi: "Reijnders miglior centrocampista della Serie A"

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Jeda.

Mbappé: è deluso da questo calciatore, che sta vivendo un momento negativo?

"E' molto strano che non sia convocato, lasciare uno come lui fuori o è perchè ti sei messo d'accordo con lui o c'è qualcosa che non va. però Mbappé credo che se lui è andato al Real Madrid per mettersi a paragone con Ronaldo è un errore. Deve fare il suo percorso, non pensare a chi ha fatto la storia. Deve giocare al Madrid per fare la differenza, non deve pensare ad altro, altrimenti le critiche deve prendersele anche uno come lui".

Reijnders, Calhanoglu, Conceicao e De Ketelaere: chi meglio in questo turno di Champions?

"Mi sono piaciuti tutti e quattro, sono giocatori straordinari ma scelgo Reijnders, il miglior centrocampista della Serie A. Nel Milan fa davvero la differenza. De Ketelaere ha fatto diverse giocate importanti".