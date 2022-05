TMW Radio - La Scala: "Milan? La rinascita societaria si può fare"

MilanNews.it

Intervenuto a TMW RADIO, Giuseppe La Scala, piccolo azionista del Milan, ha parlato così della lotta scudetto e della situazione societaria: "Premesso che in queste due settimane si penserà solamente lo Scudetto, io penso che il Milan abbia dimostrato che la rinascita societaria si possa fare, non solo da un punto di vista di possibili risultati ma anche in un circolo di investitori importanti. Si sa che ci sono fondi che vogliono accelerare per entrare nella società rossonera e vogliono arrivare più pronti alla prossima Champions League".