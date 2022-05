TMW RADIO - La Scala: "Miracolo Milan? Non sono d'accordo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto a TMW RADIO, l'avvocato Giuseppe La Scala, piccolo azionista del Milan, ha parlato così del campionato del Milan: "Non sono così d’accordo su questa visione di un Inter assolutamente superiore e un miracolo del Milan. Voglio ricordare che il Milan tra Covid e infortuni è stato tartassato durante l’anno, l'Inter per merito anche dello staff ha avuto pochissime assenza. Andando anche a vedere l’Inter non ha avuto espulsioni. Per questo se l’Inter è ancora lì non parlerei di una cattiva annata ma di una gestione sbagliata dei momenti, vanno fatti i complimenti al Milan per la capacità di restare sempre lì e portare questa lotta fino alla fine".