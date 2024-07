TMW Radio - Longhi: "Il Milan con Zirkzee ha voluto mantenere la schiena dritta come con Kessie"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Bruno Longhi.

Zirkzee in Premier, occasione persa per il nostro calcio?

"Sì ma serve una linea di condotta precisa. Il Milan ha voluto mantenere la schiena dritta come con Kessié. Perché sottostare alla tirannia dell'intermediario? Non avrà Zirkzee ma Morata, ok, ma quello che ha fatto è da applausi".

C'è qualche colpo che le è piaciuto di più?

"Un colpo che potrebbe essere importante non so, Taremi è forte e potrebbe stravolgere le gerarchie. Zaniolo con Gasperini potrebbe avere la continuità che non ha mai avuto. Soulé? Se va via, vuol dire che non piaceva vederlo nella sua Juve. E poi c'è una questione economica".