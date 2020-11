TMW RADIO - Lucchesi: "Se Calhanoglu chiedesse troppo il Milan lo lasci andare"

Fabrizio Lucchesi, intervenuto a TMW Radio, si è espresso in merito alle contrattazioni sper il rinnovo di Calhanoglu: "5 milioni sono tanti, ma è il gioco delle parti. Magari con una proposta articolata, 3 più bonus, e lì se non ti viene dietro lascialo pure andare... Non voglio parlare di moralità o di etica, tanto il calcio è un fatto di mercato: se c'è chi gli offre quei soldi, vada a prenderli. Tanto un giocatore non lo convinci solamente con i soldi... Voler tenere qualcuno a tutti i costi ti va a danno della squadra, perché ognuno a quel punto vuole ridiscutere la sua posizione. Se Calhanoglu non volesse mettersi all'ascolto, può andare. Su Donnarumma mi aspetto un altro braccio di ferro forte ma credo che si arrivi al punto: poteva già andare via altre volte e non l'ha mai fatto. Sicuramente vorrà adeguarsi al meglio, è uno dei migliori del ruolo e credo che un accordo lo troveranno".