TMW RADIO - M. Orlando: "Credo che De Ketelaere rimarrà, ci credono ancora"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ascolta l'audio

Ospiti: Massimo Brambati, Massimo Orlando e Marco Piccari Maracanà con Daniele Rocca

Per commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando.

Milan, oggi la firma di Leao. Si dovrà ripartire anche da De Ketelaere?

"Non ho ancora capito che ruolo abbia in questo Milan. Detto questo domani ci sarà l'ultimo sold-out per il Milan contro il Verona, credo che il belga rimarrà perché ci credono ancora. Non credo che Pioli sia contentissimo, ma la società un po' per difendere l'investimento, un po' per le qualità, un'altra annata gliela danno. Ti esponi a rischi, un'annata sbagliata ci sta, ma ha fatto vedere di essere impaurito e di non reggere quella maglia. Ma nel calcio le cose cambiano velocemente".