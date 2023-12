TMW Radio - M. Orlando: "De Ketelaere lo vedo tanto molle, non ha intensità. Ad oggi Maldini ha sbagliato"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando. Ecco le sue parole in vista di Atalanta-Milan:

De Ketelaere ha veramente le potenzialità per emergere all'Atalanta?

"L'ho visto diverse volte quest'anno, magari stavolta ci smentisce ma mi arrendo. Non riesco ancora a capire il ruolo, e poi lo vedo tanto molle, non ha intensità. Non è che non gli sono state date le chance, forse ha proprio bisogno di andare via dall'Italia. Al momento Maldini ha sbagliato".