TMW RADIO - M.Orlando: "L'unico dei grandi ex ad avere un ruolo operativo è Maldini"

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato così a TMW Radio:

Batistuta si dice pronto per tornare alla Fiorentina da dirigente. Quanto è importante una figura così nel club?

"Sono sempre dell'avviso che il grande giocatore dipende da cosa vuole fare. Vuole essere uomo immagine o dirigente alla Maldini? Essere stato un grande calciatore non vuol dire essere grande anche in un altro ruolo. Io so che con un Barone che non vuole persone che possano offuscare la sua immagine è difficile che possa tornare".

Quale il suo ruolo ideale?

"Vivo Firenze, Batistuta l'ultima volta che ci ho parlato mi ha detto che è stato molto chiaro con la società ma non era arrivato un accordo. Lo vedo autoritario, uno rispettabile anche nello spogliatoio. Sarebbe un colpo importante. L'unico dei grandi riuscito nel suo ruolo operativo è Maldini, altri sono solo di rappresentanza. Non vedo questa possibilità a Firenze per Batistuta. Lui è molto particolare come persona, è uno autoritario. Se ha studiato sono contento, viene da una terra in cui i giocatori non mancano".