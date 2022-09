TMW Radio - M.Orlando: "Milan, a Salisburgo è mancata qualità ma è un pari da non buttare"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e commentatore tv Massimo Orlando, il quale ha commentato così il pareggio del Milan contro il Salisburgo: "Il Salisburgo non era male, corrono e hanno fisicità. In più sono abituati alla Champions. Che il Milan sia mancato nella qualità come col Sassuolo sono d'accordo. Deve crescere il Milan nella continuità nelle partite. Non si può dipendere poi solo da Leao, in Europa non è così. Per me è un pareggio positivo comunque. Il Milan è rinato dopo un ciclo finito, ci vuole pazienza. Io me l'aspettavo così la partita, è un punto da non buttare. Bisogna essere onesti per dire che il Milan, se arrivasse ai quarti di finale, farebbe una grande impresa. Se vediamo la rosa attuale, ci sono almeno 5-6 squadre nettamente più forti. I passi in avanti il tifoso se li aspetta ma in realtà vedo un Milan che in campionato è una squadra ma in coppa farà molta fatica perché a livello europeo non riesce ancora a fare la differenza".